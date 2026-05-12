Cade da una scala mentre sistema le tende: paura ad Alatri, uomo elitrasportato al Gemelli

Momenti di forte apprensione ad Alatri, dove un uomo è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente domestico avvenuto nel pomeriggio in contrada Laguccio.

Secondo le prime informazioni, l’uomo stava sistemando alcune tende quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso l’equilibrio cadendo da una scala alta circa tre metri. L’impatto al suolo è stato violento e ha immediatamente fatto scattare l’allarme ai soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, dopo le prime cure, hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza vista la gravità delle condizioni. Il ferito è stato trasferito in codice rosso al Policlinico Gemelli di Roma.

L’episodio riaccende l’attenzione sui rischi legati agli incidenti domestici, spesso sottovalutati ma potenzialmente molto pericolosi, soprattutto quando si utilizzano scale o strumenti da lavoro in casa.