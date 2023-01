Cade da una pianta d’ulivo e batte la testa: elitrasportato

Stava potando una pianta di ulivo quando o a causa di un malore improvviso o per aver perso l’equilibrio, è caduto a terra rovinosamente battendo la testa.E’ successo a Cervaro,in zona Santa Lucia, i familiari non vedendo tornare l’uomo a casa insospettiti dall’assenza, si sono recati sul terreno dove si trovava il pensionato e l’hanno trovato l’uomo in gravi condizioni, immediatamente si sono recati sul posto i sanitari del 118, che viste le gravi ferite hanno chiesto l’ausilio di una eliambulanza dove è stato trasportato in un nosocomio romano dove è tutt’ora ricoverato.

Foto archivio