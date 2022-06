Cade da un albero, è grave: elitrasportato

Un uomo è rimasto gravemente ferito mentre raccoglieva le ciliegie da un albero che si trova all’interno di una proprietà privata, è successo nel tardo pomeriggio di ieri, in località Pantanello di Anagni, via Osteria della Noce Fosso del Lupo. Sembra che l’uomo avrebbe perso l’equilibrio precipitando a terra e battendo violentemente la testa. Sul posto si sono recati immediatamente i sanitari del 118, che viste le gravi ferite riportate dall’uomo hanno chiesto l’intervento di una eliambulanza ed è stato trasportato in un nosocomio romano.

Foto Anagnia