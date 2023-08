Cade con la bici in un tombino: 12enne elitrasportato

Ferentino – Ore di apprensione per un ragazzino di 12 anni. Il giovanissimo è rimasto gravemente ferito con la bici. Dalle prime ricostruzioni sembra che il dodicenne si trovava in sella alle due ruote, quando la bicicletta e’ finita in un tombino ed il ragazzino e’ caduto, il fatto e’ successo nei pressi del palazzetto dello Sport. L’allarme e’ scattato subito, i sanitari del 118 hanno prestato le prime cure ma le condizioni del 12enne sono apparse subito serie, tanto che si e’ deciso di trasferirlo in eliambulanza in un nosocomio romano. (foto archivio)

in aggiornamento