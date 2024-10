Cade ascensore in un palazzo in centro a Roma: morto un operaio, due feriti

Tragedia nella capitale. C’è stato un incidente in un palazzo in via delle Vergini, di fronte al Teatro Quirino, a Roma. L’episodio è avvenuto alle ore 16 di oggi 14 ottobre. Dalle prime informazioni, sembra sia caduto un ascensore in un edificio in cui c’è un cantiere. La vittima è un un operaio di origini nigeriane di 48 anni. Un suo collega è stato recuperato e affidato alle cure dei sanitari del 118 per il trasporto in ospedale in codice rosso. Il terzo operaio è stato trasportato in codice giallo sempre al pronto soccorso.A quanto ricostruito, i tre operai si trovavano nella cabina dell’ascensore e stavano effettuando dei lavori quando l’ascensore è precipitata. L’uomo è morto sul colpo, gli altri due sono stati trasportati in ospedale. Fonte LEGGO.IT – foto archivio

