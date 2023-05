Cadavere di una donna trovato in spiaggia sul litorale romano: è una 40enne

Mistero a Passoscuro, sul litorale romano a nord di Fiumicino: stamattina sulla spiaggia è stato trovato il cadavere di una donna. Il corpo apparterrebbe a una 40-45enne di origine caucasica. Sul posto i militari della Capitaneria di Porto di Roma e i sanitari del 118.La segnalazione è arrivata alle 7.45 con una telefonata al Nue che ha attivato la sala operativa della Capitaneria di Civitavecchia. Secondo le prime informazioni, il corpo avrebbe tracce recenti di presenza in acqua. Sarà il medico legale ad accertare la causa del decesso con l’autopsia. La Capitaneria sta facendo una ricognizione via mare per cercare eventuali effetti personali. (LEGGO)

