CACIO ROMANO, OGGI L’INCONTRO IN REGIONE CHIESTO DA COLDIRETTI LAZIO

admin
David Granieri Coldiretti...
Share on Tumblr

Coldiretti Lazio ha chiesto alla Regione un confronto sul riconoscimento dell’Indicazione Geografica Protetta (IGP) del Cacio Romano e ha ottenuto immediata disponibilità da parte dell’Assessore all’Agricoltura, Giancarlo Righini, che ha convocato già per la giornata di oggi, giovedì 2 ottobre, un incontro volto ad avviare l’iter necessario.

“La nostra regione – sottolinea il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri – vanta una tradizione secolare nella produzione di formaggi ovini, ma oggi i nostri allevatori sono costretti a fare i conti con l’instabilità del prezzo del latte e con le difficoltà di un mercato che li penalizza. Il riconoscimento dell’IGP rappresenterebbe uno strumento fondamentale per restituire competitività e valore alla filiera, così come già avvenuto in Toscana e in Sardegna. Un’opportunità per rafforzare il legame con il territorio e dare nuova forza ai nostri allevatori”.

L’obiettivo di Coldiretti Lazio è garantire una maggiore tutela del prodotto e rafforzare il legame con il territorio, offrendo nuove opportunità agli oltre 5 mila allevamenti presenti nel Lazio con più di 800 mila capi e valorizzando una delle produzioni più identitarie della regione. Numeri che posizionano il Lazio al terzo posto in Italia per la consistenza del patrimonio ovino.

“Il Cacio Romano – conclude Granieri – è un patrimonio della nostra tradizione agroalimentare. Abbiamo chiesto alla Regione di costruire insieme un percorso che porti a questo importante riconoscimento europeo. L’incontro rappresenta un passaggio fondamentale, perché ci consente di aprire un confronto diretto e costruttivo”.

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *