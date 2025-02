CACCIARELLA (CONS. COMUNALE CEPRANO): “SERVE RINNOVAMENTO NEI GRUPPI DIRIGENTI DEL PD IN PROVINCIA DI FROSINONE: PIÙ POLITICA, MENO TATTICISMO”

L’ESPONENTE DEM È MEMBRO DEL COORDINAMENTO ‘PIÙ DI PRIMA’ A SOSTEGNO DI LUCA FANTINI SEGRETARIO PROVINCIALE

“Viviamo un tempo nuovo, che richiede uno scatto vero, culturale e politico, soprattutto da parte delle giovani generazioni. È il momento di ripartire dai nostri valori con soluzioni innovative, mettendo al centro la solidarietà e promuovendo un profondo rinnovamento nei gruppi dirigenti del Partito Democratico in provincia di Frosinone”.

Lo dichiara in una nota Vincenzo Cacciarella, consigliere comunale di Ceprano e membro del coordinamento ‘Più di prima’ per Luca Fantini, segretario provinciale del Partito Democratico di Frosinone.

“Abbiamo assistito troppo spesso – prosegue – a scontri interni risolti con accordi di convenienza, anche con la destra, invece di lavorare per l’unità del partito. Ma l’identità non si costruisce con il tatticismo fine a sé stesso: servono coerenza e forza delle idee. Per questo oggi si apre un cantiere politico ampio e rappresentativo, che parte dal basso con l’obiettivo di rilanciare il PD provinciale. Dobbiamo tornare a parlare di sanità, lavoro, giovani, ambiente, sicurezza, scuola e pace: temi cruciali che, con la destra al governo, sono rimasti senza risposte. Vogliamo dare ai cittadini un messaggio di speranza e concretezza, offrendo soluzioni reali ai problemi quotidiani. Il Partito Democratico in provincia di Frosinone – conclude Cacciarella – deve tornare a essere questo: più politica, meno tatticismo”.