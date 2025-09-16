CACCIA, RIGHINI: «ADOTTATI I NUOVI STATUTI DELLE ATC, APERTA STRADA PER LA FINE DEI COMMISSARIAMENTI»

Questa mattina presso la sala Aniene della Regione Lazio, alla presenza del notaio, sono stati sottoscritti i nuovi Statuti, uniformi per tutti e dieci gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) regionali. Un atto che apre la strada al rinnovo delle assemblee e degli organi direttivi delle ATC, che si concluderà con le elezioni dei nuovi presidenti e la fine del commissariamento, avvenuto a seguito della legge regionale 23/23.

«Con la firma dei nuovi Statuti – spiega l’assessore all’Agricoltura, alla Caccia e alla Sovranità Alimentare della Regione Lazio, Giancarlo Righini – rispettiamo l’impegno preso nei confronti dell’associazioni venatorie, agricole e ambientaliste, e con tutti gli altri associati e soci degli Ambiti di caccia. Con questi atti ci avviamo a restituire la gestione delle ATC ai soci, dopo aver provveduto al processo di riorganizzazione della governance, attraverso il lavoro dei Commissari, che ringrazio per il lavoro svolto. Finalmente, dopo quasi trenta anni, le ATC potranno lavorare con uno strumento più razionale, agile ed efficiente, che rispecchia tutte le disposizioni normative nazionali e regionali», conclude l’assessore Righini.