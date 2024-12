Caccia – Fare Verde Provincia di Frosinone dissente dall’emendamento “pro caccia” di modifica della legge 157

Approvato alla Camera l’emendamento alla legge di Bilancio finalizzato a limitare la possibilità di presentare ricorsi per la caccia agli organi di controllo . Un intervento legislativo che non ha legami con i conti dello Stato per il 2025 e che parrebbe scritto solo per favorire la lobby delle doppiette che sembra aver trasformato il Governo Italiano e la maggioranza in qualcosa che somiglia sempre di più ad un ATC gestito da cacciatori sparatutto e spara sempre.

Fare Verde Provincia di Frosinone APS dissente per la decisione di affidare al Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale ,istituito presso il ministero dell’Agricoltura (di cui fanno parte membri nominati dal governo e da altri enti politici, oltre a rappresentanti dei cacciatori e di altre associazioni), il compito di emanare pareri che abbiano lo stesso valore rispetto a quelli scientifici dell’ ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale , ente pubblico, tecnico e autonomo, che fa capo al ministero dell’Ambiente.

La nostra Associazione di tutela ambientale si unisce alla protesta della associazioni LIBERE che contestano questo provvedimento di modifica alla legge 157 a favore della caccia (il 6° in questa legislatura) che ormai sembra un’ossessione per i politici che cercano l’accaparramento dei consensi dei cacciatori e della lobby della armi. Decisioni che però già ci hanno portato all’Infrazione Europea per la violazione della Direttiva Uccelli .

Di fatto è chiara anche la lobby venatoria che con dichiarazioni esplicite a favore dell’emendamento pro caccia vuole indebolire il ruolo di contraltare scientifico di Ispra e lasciare più margine alla politica rispetto all’evidenza scientifica con l l’art. 9 della Costituzione Italiana che ogni giorno sembra assomigliare sempre di più ad un optional.

La politica che sostiene la lobby delle armi e l’afinalistico mondo venatorio di fatto è lontana anni luce dall’altare della scienza e della conoscenza .

Fare Verde Provincia di Frosinone APS