Caccia – Fare Verde: “La Regione Lazio imponga l’alcool e il drug test per i cacciatori”

La Regione Lazio dovrebbe imporre a chi va a caccia, e ha un fucile carico in mano, l’alcool test e il drug test.Ogni anno i cacciatori uccidono e feriscono anche persone, a causa dei molteplici incidenti provocati da personaggi non sempre sobri che sparano troppo vicino alle abitazioni, alle strade, oppure a luoghi dove si pratica sport.I controlli , da parte degli organi di polizia, con l’etilometro e il drug-test, così come avviene per gli automobilisti eviterebbe molti incidenti definiti di caccia che in realtà non hanno nulla a che fare con la caccia.La Regione Lazio infine dovrebbe rappresentare al Governo Italiano la necessità di punizioni per l’omicidio venatorio. Il nuovo reato dovrebbe prevedere esattamente le stesse modalità di punizione per i cacciatori che sono previste per gli automobilisti con l’omicidio stradale.

Fare Verde Provincia di Frosinone.

