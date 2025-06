CACCIA, ASSESSORE RIGHINI: APPROVAZIONE DISEGNO DI LEGGE GRANDE NOTIZIA PER MONDO VENATORIO

«L’approvazione da parte del Consiglio dei ministri del disegno di legge sulla caccia è una grande notizia per il mondo venatorio. Il Governo, grazie al lavoro straordinario svolto in questi anni dal ministro Lollobrigida, è riuscito a dare nuova vita ad un settore fermo da oltre trent’anni, e ad affrontare con coraggio temi che, a causa di posizioni ideologiche oramai superate, si preferiva ignorare. Le scelte fatte sono tutte supportate da dati scientifici ed il provvedimento tutela allo stesso tempo le imprese del settore agricolo, la fauna selvatica, l’ambiente e la biodiversità caratteristica del nostro paese e unica al mondo. Il testo é anche un valido supporto per il lavoro delle Regioni e non trascura neppure le implicazioni e le problematiche legate alla pubblica incolumità. Questo decreto-legge era atteso da molti e traghetta a vele spiegate il mondo della caccia in un’epoca moderna ed al passo con i tempi».Lo ha dichiarato l’assessore all’Agricoltura, alla Caccia e alla Pesca della Regione Lazio, Giancarlo Righini.

