C.A.M.S. Défilé Tour 2026: moda e spettacolo in piazza Turriziani

Frosinone si prepara a ospitare una serata dedicata all’alta moda e allo spettacolo. Giovedì 30 luglio, a partire dalle ore 21.15, piazza Norberto Turriziani farà da cornice al C.A.M.S. Défilé Tour 2026, manifestazione organizzata da C.A.M.S. Organization con il patrocinio del Comune di Frosinone, mediante l’assessorato al Centro Storico di Rossella Testa.

A presentare la serata sarà Aurora Folcarelli, con la partecipazione della madrina Alessia Fabiani, di Barbara Eboli e di Stefano Pellegrini. Momento particolarmente significativo sarà la presenza dei ragazzi dell’A.I.P.D. – Associazione Italiana Persone Down. La regia è affidata a Paola Bortone.

«Il C.A.M.S. Defilé Tour rappresenta un appuntamento capace di coniugare eleganza, spettacolo e aggregazione – ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli –. Manifestazioni come questa contribuiscono a rendere il nostro centro storico sempre più vivo e attrattivo».

«Piazza Turriziani continua a essere uno dei luoghi più suggestivi della programmazione estiva cittadina – ha aggiunto l’assessore al Centro Storico Rossella Testa –. Il nostro obiettivo è quello di proporre eventi di qualità che sappiano coinvolgere pubblici diversi e contribuire alla vitalità del centro storico. Il C.A.M.S. Défilé Tour offrirà una serata capace di mettere al centro non solo la moda, ma anche il senso di comunità e la bellezza dello stare insieme».