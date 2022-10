Bus elettrici per la città di Frosinone – sostegno di Gianluca Quadrini, che definisce l’iniziativa come una svolta per la lotta all’inquinamento

Gianluca Quadrini, Presidente del Gruppo Provinciale della Lega e Presidente della Commissione Ambiente, in una nota, a seguito della volontà di introdurre bus elettrici per il trasporto pubblico, sostiene questa iniziativa e afferma – “Frosinone, da sempre, registra un tasso di inquinamento molto elevato a causa dei numerosi insediamenti industriali presenti sul territorio e del livello di motorizzazione altrettanto notevole. Adottare misure in grado di contenere e monitorare l’aria che respiriamo significa fare qualcosa a tutela della salute di tutti noi. Da Presidente della Commissione Ambiente, sempre attento a queste problematiche, sostengo pienamente l’iniziativa di introdurre nella nostra provincia bus elettrici, in grado di garantire un servizio pubblico che sia attento alla salute dei cittadini e nel rispetto del nostro ambiente.”

COMUNICATO STAMPA