Buoni per la non autosufficienza, il ComitatoSpontaneoCaregiverRegioneLazio: “Così si escludono proprio le famiglie più fragili”

Il Comitato Spontaneo Caregiver Regione Lazio interviene con fermezza sull’Avviso pubblico relativo ai buoni servizio per la non autosufficienza, finanziati con fondi del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), sollevando una critica netta e circostanziata su uno dei passaggi più controversi del provvedimento: il punto 12, che disciplina le modalità di erogazione e liquidazione dei contributi. Nel mirino dei caregiver, in particolare, la previsione secondo cui il rimborso delle spese sostenute debba essere richiesto in un’unica soluzione, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2027 e il 28 febbraio 2027, includendo tutte le mensilità di fruizione dei servizi. Una modalità che, “snatura profondamente la finalità stessa della misura”. “Si tratta – evidenziano i rappresentanti dei caregiver – di un’impostazione che obbliga le famiglie ad anticipare integralmente i costi dell’assistenza per mesi, se non per un intero anno. Una condizione insostenibile per la maggior parte dei nuclei familiari, soprattutto per quelli con ISEE basso, che sono esattamente i destinatari principali dell’intervento”. La critica non è solo sociale, ma anche giuridica. Secondo il Comitato, il meccanismo previsto rischia di entrare in contrasto con i principi di equità sostanziale e di accesso universale alle misure di welfare, oltre che con le finalità stesse dei fondi FSE+, che dovrebbero rimuovere – e non introdurre – ostacoli economici. “Così facendo – si legge nella nota – si introduce una barriera all’ingresso che seleziona i beneficiari non in base al bisogno, ma alla disponibilità economica immediata. In altre parole: chi può anticipare avrà accesso al beneficio, chi non può resterà escluso. Non è questa la giustizia sociale che le politiche pubbliche dovrebbero garantire”. Le conseguenze, secondo i caregiver, rischiano di essere pesanti e immediate. Molte famiglie potrebbero rinunciare a partecipare all’Avviso, consapevoli di non poter sostenere i costi anticipati. Un effetto che si tradurrebbe, concretamente, in una riduzione dell’assistenza per persone non autosufficienti e in una compressione delle opportunità di inclusione sociale. Particolarmente delicata la situazione dei minori con disabilità. “Ci sono bambini e ragazzi – sottolinea il Comitato – che già vivono condizioni difficili e che trovano nei centri diurni spazi fondamentali di socialità e crescita. Privarli anche di queste esperienze, per ragioni economiche, è una responsabilità che non può essere ignorata”. A complicare ulteriormente il quadro, si aggiunge la questione dei tempi necessari per ottenere la valutazione U.V.M., spesso superiori ai 60 giorni. Un elemento che rischia di impedire a molti cittadini di completare la domanda nei tempi previsti, rendendo di fatto inaccessibile la misura. Il ComitatoSpontaneoCaregiverRegioneLazio rivolge quindi un appello diretto all’Assessore regionale all’Inclusione sociale e Servizi alla persona, Massimiliano Maselli, chiedendo una revisione urgente dell’Avviso.

“La soluzione è semplice e già sperimentata: ripristinare modalità di rimborso mensile, basate sulla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute. Solo così si può garantire una reale accessibilità della misura e il rispetto dei principi di equità”.

in un contesto economico già segnato dall’aumento del costo della vita e dalla crescente difficoltà delle famiglie ad arrivare a fine mese, il rischio – avvertono i caregiver – è che una misura nata per sostenere i più fragili finisca, paradossalmente, per escluderli. “Se non si interviene subito – concludono – questo Avviso rischia di trasformarsi in un’occasione mancata. E, soprattutto, in un’ingiustizia sociale che il nostro territorio non può permettersi”.