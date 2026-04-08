Buoni non autosufficienza: rimborsi in due tranche, annuncia Maselli

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assessore ai Servizi sociali, alla Disabilità, al Terzo Settore, ai Servizi alla Persona della Regione Lazio Massimiliano Maselli
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«Ho il piacere di comunicare che, per quanto riguarda l’avviso FSE+ relativo ai buoni servizio per la non autosufficienza, è stato possibile apportare una modifica all’art. 12 per agevolare il processo di rimborso, che sarà quindi suddiviso in due semestri e non più in unica soluzione».

Lo dichiara l’assessore all’Inclusione sociale e ai Servizi alla persona della Regione Lazio, Massimiliano Maselli.

Le spese sostenute dal 1° gennaio al 30 giugno 2026, dovranno essere rendicontate a partire dal 1° luglio 2026 ed entro il 31 luglio 2026; le spese sostenute dal 1° luglio al 31 dicembre 2026, invece, dovranno essere rendicontate a partire dal 2 gennaio 2027 ed entro il 31 gennaio 2027.

L’atto verrà pubblicato domani nei canali ufficiali.

 

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