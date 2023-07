Buona prestazione della Family Pizzuti nelle Marche

A Gualdo di Macerata sì svolto il Campionato Italiano di Speed Down (specialità che andremo a seguire nei prossimi mesi) e anche per la Coppa Europa della specialità.

Il Team di Ceccano era al via con Matteo, Samuele e Giovanni che compongono “The Pizzuti’s Family”.

Ecco com’è andata nel racconto di Matteo:

Gualdo di Macerata, gara valevole per il campionato Italiano speeddown e coppa Europa, Pizzuti Matteo, Pizzuti Samuele e Pizzuti Giovanni, al via in classe N5K. Un percorso di 2.3km molto impegnativo.

Mi ero imposto come obbiettivo di essere tra i primi 5/6 ma una scelta errata di gomme mi ha fatto scivolare in 13° posizione di classe. Buon risultato per Samuele che arrivato 11° di classe ma era in lotta per 2 posizioni, Giovanni è arrivato 15°, ha avuto il suo passo ed è andato bene.

Noi ci stiamo affacciando adesso al campionato italiano, quindi ancora stiamo facendo gli ultimi setup per essere competitivi.

Comunicato stampa Drcsportmanagement.it