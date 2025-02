Buona la prima per Spotup: con Fabio Andolfi brinda alla vittoria della Ronde della Val Merula

Il pilota savonese inaugura la nuova stagione sportiva con il massimo risultato, condividendo con Spotup la seconda vittoria consecutiva dopo aver primeggiato al Rally Il Ciocchetto dello scorso dicembre.

Fabio Andolfi ha regalato a Spotup il miglior avvio stagionale possibile: il pilota savonese, dopo aver conquistato la vittoria al Rally Il Ciocchetto dello scorso dicembre, ha replicato primeggiando sulle strade del primo appuntamento proposto dal calendario rallistico 2025, il Rally della Val Merula.

Al volante della Hyundai i20 N Rally2, vettura condivisa con Marco Menchini, il portacolori di Meteco Corse è riuscito a prevalere in ognuno dei quattro passaggi in programma, riscontrando un progressivo aumento del feeling con la vettura, schierata dal team Friulmotor.

Soddisfazione, nelle parole di Fabio Andolfi all’arrivo: “Siamo contentissimi di aver iniziato l’anno con una bella assoluta condivisa con Spotup, Meteco Corse, il mio navigatore Marco Menchini ed il team con il quale affronterò la nuova stagione, Friulmotor. La vettura, la Hyundai i20, per me è totalmente nuova, è tutta da scoprire. Siamo però partiti con il piede giusto e, per questo, mi sento in dovere di ringraziare la squadra, che mi ha messo a disposizione una vettura super performante. Serviranno chilometri perché abbiamo ancora margini di miglioramento. Ringrazio Spotup e tutti coloro che stanno sostenendo il progetto, mi stanno regalando un’importante occasione, un bellissimo programma”.