Buona la prima per il veronese Igor Masenelli

Ottimo debutto per Igor Masenelli in una gara ufficiale.

Il veronese lo scorso weekend era al via del CIVS che faceva tappa a Pieve Santo Stefano in un classico delle Corse in Salita a due e quattro ruote.

Igor è stato molto bravo migliorando manche dopo manche anche il sabato sul bagnato.

Abbiamo ascoltato la nostra New Entry in DRC ecco le sue dichiarazioni:

Sabato piove e con il bagnato non abbiamo mai corso, non ci demoralizziamo e montiamo un treno di rain datate 2009, è quello che abbiamo..partiamo con cautela avendo provato la strada solo due volte con lo scooter…gara 1 8°posizione ci aspettavamo peggio

Riproviamo in gara 2 e miglioriamo qualcosa ci portiamo a casa un 6°posto.. andiamo a letto contenti sperando nel bel tempo per il giorno 2

Domenica

Conosciamo il tracciato leggermente meglio e ci qualifichiamo 4°

Gara 1 la tensione si fa sentire e ci aggiudichiamo il 5°posto…

Gara 2 siamo carichi sappiamo che possiamo migliorare..partenza riuscita e ci aggiudichiamo il 4°posto… Gara di debutto in un campionato italiano direi molto soddisfacente… Andiamo a casa contenti e con la consapevolezza di un gran margine di miglioramento.

Drcsportmanagement.it

COMUNICATO STAMPA