Buona la prima per il Sora che batte 2-1 l’Arce nella prima giornata di Eccellenza girone C, giocata allo stadio “Tomei”, ritornato finalmente a riempirsi di tifosi.

Partenza sprint del Sora che dopo pochi secondi sfiora subito il vantaggio con un rinvio del portiere arcese Liberatori che rimpalla su Chiacchio, ma poi esce sul fondo. Al 3′ Pompili si invola verso l’area sorana, ma Frasca blocca il suo tentativo. Al 6′ doppia occasione Sora, prima con con un colpo di testa di Gargiulo deviato in corner da Liberatori, che poi si supera sull’inzuccata di Chiacchio. Al 24′ ancora Sora pericoloso con Rossi, che si libera bene in area e impegna Liberatori in una doppia parata sul primo palo. Al 26′ i bianconeri sono sfortunati con Rossi che timbra la traversa con un gran tiro.

Sora che iniste anche in avvio di ripresa e all’8′ Chiacchio viene falciato in area arcese, ma l’arbitro fa cenno di proseguire tra le proteste. Al 14′ miracolo di Liberatori, che vola a deviare in angolo la botta sul primo palo di Chiacchio. Al 23′ meritato vantaggio bianconero con il giovane 2003 La Porta, che insacca in rete dopo che la traversa aveva respinto il tiro di Criscuolo. Al 31′, dopo una mischia in area arcese vengono espulsi Chiacchio e Basilico, forse per reciproche scorrettezze. Al 36′ arriva il raddoppio del Sora con Rossi, che si libera in area e trafigge Liberatori. L’Arce non molla e al 41′ accorcia le distanze con un colpo di testa di Gallo, servito da Escudero, ma il match finisce 2-1 per il Sora.

SORA: Frasca, Belotti, Murolo (45’st Perrone), Gori, Iannuzzi, Gargiulo, La Porta, Criscuolo, Chiacchio, Di Ruocco (18’st De Fato), Rossi (38’st Negro). A disp.: D’Angelo, Ranellucci, Pellegrino, Marini, Di Francescantonio, Magno. All. Cavallo.

ARCE: Liberatori, Escudero, Moriconi, Pace (48’st Sanna), Marini, Norcia, Pintori (24’st D’Aguanno), Turmalaj, Testa (24’st Felea), Pompili (24’st Basilico), Gallo. A disp.:Ferazzoli, Baldassarre, Gesuale, Martiniello, Sciucco. All. Mirabello.

ARBITRO: Chirnoaga di Tivoli.

MARCATORI: 23’st La Porta (S), 36’st Rossi (S), 41’st Gallo (S).

NOTE: espulsi Chiacchio (S) e Basilico (A) al 31’st per reciproche scorrettezze; ammoniti La Porta (S), Criscuolo (S), Di Ruocco (S), Escudero (A), Moriconi (A), Felea (A); angoli 8-1; rec. 1’pt, 5’st

