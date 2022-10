Buona la prima per i Fratelli Borzacchini in terra pugliese

Prima trasferta per i Fratelli Borzacchini Aurora e Thomas. Nel weekend da poco trascorso i due giovani portacolori della Scuderia Nebrodi Racing erano presenti al Rally Porta del Gargano. Per Aurora il ritorno sulla Peugeot 106 A5 dopo la parentesi negli Slalom Molisani con la Citroen Saxo.

Aurora come abbiamo scritto all’inizio era al debutto sulle strade del Gargano. La ragazza ha pensato soprattutto ad abbassare le sue prestazioni di prova in prova come ci ha raccontato anche lei nel dopo gara.

Per l’equipaggio di Villa Santo Stefano (Fr)la Vittoria nella Classifica femminile e il 2° posto in Classe A5.

Ecco il riassunto di Aurora:

Prima gara fuori casa portata al termine con ottimi risultati. È stato un rally lungo, siamo riusciti ad abbassare il nostro tempo di 25 secondi sulla prova di Telegrafo e 12 secondi sulla prova di Sacro.

Abbiamo imparato tanto e abbiamo fatto tanta esperienza, guadagnando anche punti fondamentali per il CRZ7.

