Buona La prima per Eleonora Ambrosi

Prima gara stagionale per ELEONORA AMBROSI (Just4Fun Motorsport) in quel di Pontesfondato (Ri). Per la Eleonora una gara da incorniciare con un ottimo Secondo posto in gara che comunque la porta in testa al Campionato Regionale Motocross Lazio.

Abbiamo ascoltato il suo Staff nel dopo gara ecco cosa ci raccontato:

Ele è stata molto brava.

Ha fatto un gara da incorniciare.

In un cancelletto da 13 ragazze .

Alla fine ha fatto seconda dietro una ragazza della Toscana che è tra le prime 5 del campionato Italiano…ma soprattutto corre con un 250cc 4 tempi.

Comunque ha dato spettacolo con il suo 125cc è riuscita a tallonarla girando quasi con gli stessi tempi.

Comunque la Toscana non fà classifica nel campionato reg. Lazio…per cui Ele901 comincia mantenendo il primato Laziale.

COMUNICATO STAMPA