Buona Destra Latina, riflessioni su Zaccheo, LBC e la sinistra

Non luogo a procedere per la vicenda della “Metro Leggera” per l’ex Sindaco di Latina Vincenzo Zaccheo, la Buona Destra di Latina esprime soddisfazione per il provvedimento del Gup del Tribunale di Roma. Dopo la vittoria sull’audio controverso di “Striscia la notizia” un’altra buona notizia per quello che consideriamo l’ultimo vero Sindaco della città di Latina. Apprendiamo dalla stampa l’ultima della nota della Segretaria di LBC che dichiara:<< dopo 5 anni di Governo crediamo di aver curato Latina dai mali amministrativi che la affliggevano..>>.

In merito a questa riflessione la Buona Destra Latina non crede che questo sia avvenuto: la biblioteca chiusa il teatro chiuso, la questione del “parco “ e i tanti ritardi e l’immobilismo che ha caratterizzato questa amministrazione non sono cero il buon governo per la comunità di Latina. La Buona Destra Latina crede che la città sia pronta per un nuovo progetto in grado di coinvolgere persone credibili e competenti, un progetto composto, civile e affidabile lontano dai sovranismi e capace di realizzare finalmente un buon governo per la città di Latina che non saranno certo le forze civiche alleate alla sinistra a portare a termine e nemmeno quelle di estrema destra e sovraniste.

COMUNICATO STAMPA