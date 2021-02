Buon lavoro dal coordinamento provinciale di Forza Italia all’On. Tajani nominato Coordinatore Nazionale di FI

Il coordinamento provinciale di Frosinone si congratula con il Presidente Tajani, nominato Coordinatore Nazionale di Forza Italia e gli augura buon lavoro. Porge gli auguri altresì alla Vice coordinatrice Anna Maria Bernini e alla neo responsabile dei rapporti con gli alleati Licia Ronzulli. Forza Italia in questi mesi ha dimostrato di essere un interlocutore centrale nel panorama politico nazionale ed ha responsabilmente sostenuto la necessità di un governo di unità nazionale, in cui ognuno facesse la propria parte per il bene del Paese. Siamo certi che la attuale leadership saprà interpretare al meglio le esigenze dei territori e fornire un contributo di dialogo, esperienza e competenza imprescindibile al nuovo Governo così come auspicato dal Presidente Berlusconi.

COMUNICATO STAMPA

Correlati