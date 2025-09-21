Buon compleanno Mickey D’Ambrogio. Gli auguri speciali di papà Augusto

Oggi per me è un giorno che ha un significato immenso: è il compleanno di mio figlio Mickey.

Non c’è traguardo, progetto o successo che possa essere più importante di questo, perché rappresenta una grande gioia e sono orgoglioso di lui.

Vederlo crescere, affrontare la vita con entusiasmo e portare nel cuore i valori che gli ho trasmesso, è per me un dono quotidiano.

A te, Mickey, oggi voglio dire con tutto il cuore: buon compleanno! Che la vita ti regali sempre serenità, felicità e soddisfazioni.

Sappi che io ci sarò sempre al tuo fianco.

Ti voglio bene 💙, papà.

La redazione di Liritv si unisce agli auguri.

