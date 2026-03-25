Buon compleanno Massimo Di Ruscio, 50 anni di vita, storie e cuore

Oggi è un giorno da celebrare: Massimo Di Ruscio, per tutti semplicemente “Max”, compie 50 anni.

Un traguardo importante, che racconta una storia fatta di esperienze, impegno e relazioni costruite nel tempo. Cinquant’anni non sono solo un numero, ma il simbolo di un percorso ricco di momenti significativi, di sfide affrontate e di soddisfazioni conquistate con determinazione.

In questa giornata così speciale, arrivano gli auguri più sinceri da tutta la redazione di LiriTV, che si unisce con affetto a questo momento di festa, riconoscendo in Max una figura apprezzata e stimata.

A nome di Liritv, un pensiero particolare anche dall’editore Augusto D’Ambrogio, che esprime vicinanza e stima, augurando a Max di continuare a vivere ogni giorno con la stessa energia e passione che lo contraddistinguono.

Che questo compleanno sia solo l’inizio di un nuovo capitolo ricco di serenità, salute e nuovi traguardi da raggiungere.

Auguri Max, per i tuoi splendidi 50 anni! 🎂✨