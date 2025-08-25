Oggi è un giorno speciale per tutta la redazione di Liritv: la nostra cara collaboratrice Francesca Sacchetti compie gli anni.
A Francesca vanno i nostri più sinceri e affettuosi auguri… anzi, tanti, tanti, tanti auguri! 🎉
Il suo impegno, la sua professionalità e il suo sorriso hanno reso il lavoro quotidiano in redazione ancora più bello e ricco di energia positiva.
Tutta la squadra di Liritv si stringe intorno a lei con un grande abbraccio virtuale, augurandole una giornata luminosa, ricca di serenità, gioia e soddisfazioni.
Buon compleanno, Francesca! 🥂✨
Che questo nuovo anno della tua vita possa portarti tutto ciò che desideri, e anche di più.
Con affetto,la redazione di Liritv
Buon compleanno Francesca Sacchetti, da tutta la famiglia di Liritv
Oggi è un giorno speciale per tutta la redazione di Liritv: la nostra cara collaboratrice Francesca Sacchetti compie gli anni.