Buon compleanno Carlo Verdone

Carlo Gregorio Verdone, compie 70 anni. Eppure sembra ieri quando seduti sulle scomode poltrone dei vecchi cinema italiani usciva il suo primo film, “Un sacco bello”. Pellicola straordinaria che ha visto il poliedrico Carlo cimentarsi in Enzo, Ruggero Brega, Leo Nuvolone, don Alfio, Anselmo e il professore, mille ruoli, mille facce, mille personalità diverse racchiuse da un solo grande faccione simpatico che ha stregato il popolo italiano. Ha conquistato così tanto il pubblico paesano e non solo, da arrivare oggi, a 70 anni suonati, il 17 Novembre, ad attendere l’uscita del suo prossimo film. Da i fatidici “n’che senso” di Leo Nuvolone , agli erotici “o’ famo strano” di Ivano, fino alla loquacità insopportabile e ansiogena di Furio Zòccano, Verdone calca la scena del cinema e dello spettacolo Italiano da 40 anni. Infatti il 2020 è anche l’anno dei 40 anni di “Un sacco bello”. Dal suo primo film quindi, passando per Bianco, Rosso e Verdone, Borotalco con Eleonora Giorgi, Acqua e sapone, Troppo forte, Viaggi di nozze, ai più recenti Grande, Grosso e… Verdone, Io,loro e Lara e l’ultimo Benedetta follia, Verdone si trova ad essere il re della comicità romana, alla stregua di altri grandi artisti come Alberto Sordi, Ugo Tognazzi, l’appena scomparso Gigi Proietti, dai quali ha imparato molto, ma anche un maestro e un punto di riferimento per i giovani artisti che si affacciano al mondo della comicità in questi anni. Insomma un crocevia fondamentale del nostro cinema che va festeggiato, nella speranza che il suo nuovo film “Si vive una volta sola” con Max Tortora, Rocco Papaleo e Anna Foglietta, in uscita il 26 Novembre, dove interpreterà il ruolo di un medico tanto professionale sul lavoro quanto sbadato e inaffidabile nella vita privata, sia divertente e dinamico, multiforme e familiare, semplice e spontaneo proprio come nella sua tradizione.

Non ci resta quindi che aspettare che il buon vecchio Carlo ci faccia ridere ancora davanti allo schermo e augurargli tanti auguri.

Luca Colafrancesco

