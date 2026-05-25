BUON COMPLEANNO ANTONIO, 60 ANNI DI PASSIONE, STORIA E MOTORI

Oggi da LiriTV vogliamo fare i nostri più sinceri auguri ad Antonio Bruni, che festeggia uno splendido traguardo: 60 anni! 🏍️✨

Conosciuto da tanti con il soprannome “Malanca OB One”, Antonio è molto più di un appassionato: è un vero custode della storia delle moto, collezionista attento e uomo che ha trasformato una passione in uno stile di vita fatto di dettagli, ricordi, motori e libertà.

Ma dietro ogni grande passione c’è anche una famiglia che accompagna il viaggio: accanto a lui ci sono sua moglie, insegnante di musica che ogni giorno trasmette emozioni attraverso strumenti come violino, pianoforte e altri linguaggi musicali, e sua figlia, presenza preziosa nel suo percorso di vita.

A te Antonio auguriamo che questi 60 anni siano solo una nuova partenza:

sempre con il cuore acceso, il motore pronto e tanti chilometri di emozioni ancora da vivere.

🎂 Buon compleanno da tutta la famiglia di LiriTV!

Che il prossimo tratto di strada sia ricco di sorrisi, affetti, musica e nuove avventure. 🏍️🎶❤️

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