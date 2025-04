Buon compleanno all’ex sindaco Vincenzo Quadrini: una vita dedicata a Isola del Liri

Oggi Isola del Liri festeggia non solo un compleanno, ma anche una storia di passione, impegno e amore per la comunità. È il compleanno di Vincenzo Quadrini, ex sindaco e figura simbolo della nostra città, che con il suo operato ha segnato un’intera epoca.La sua avventura politica ha avuto inizio nel 1975, quando fu eletto consigliere comunale. Da allora, un lungo percorso fatto di dedizione e servizio lo ha portato a diventare sindaco nel 2000, ruolo che ha ricoperto fino al 2010. Un decennio di trasformazioni e scelte importanti, sempre orientate al bene dei cittadini. Ma Vincenzo Quadrini non è stato solo un amministratore. È stato, e continua a essere, un uomo profondamente legato al territorio. Non ha mai nascosto il suo amore per Isola del Liri e per la squadra di calcio locale, che proprio durante il suo mandato ha vissuto alcuni dei momenti più gloriosi della sua storia sportiva. In questa giornata speciale, la redazione di LiriTV si unisce agli auguri di tutta la cittadinanza per celebrare una figura che ha dato tanto alla nostra comunità. Tanti auguri, Vincenzo!

