Buon compleanno al mitico Rodolfo Luffarelli! 🎉

Oggi festeggiamo non solo un collaboratore prezioso, ma anche una delle colonne portanti (e più simpatiche!) della nostra Liritv!

Con il tuo spirito instancabile, la tua ironia sempre pronta e quella passione contagiosa che ci fa ridere anche nei giorni di pioggia, sei davvero un pezzo raro… e per fortuna sei dei nostri!

Ti auguriamo un compleanno pieno di cose belle, risate sincere, torte esagerate e zero notifiche fastidiose!

Goditi la tua giornata, Rodolfo… ma da domani si torna a lavorare, eh! 😄🎂🥂

Un abbraccio grande da tutta la famiglia di Liritv 💙📺

Correlati