Buon anniversario Margherita e Salvatore: 63 anni insieme, un esempio che scalda il cuore

Era il 18 agosto 1962 quando, all’Abbazia di Casamari, Margherita e Salvatore si dissero “sì” davanti a Dio e ai loro cari, iniziando un cammino di vita condivisa che oggi celebra uno dei traguardi più preziosi: 63 anni di matrimonio.

Un’unione che è stata ed è tuttora esempio di amore, rispetto e forza, capace di attraversare il tempo, le difficoltà e le gioie quotidiane, custodendo sempre lo stesso legame che li unì quel giorno speciale.

In questa occasione, i più sentiti auguri arrivano con tutto l’affetto dal figlio Rodolfo, dai nipoti Giovanni e Francesca, da Augusto e Marta e da tutta la grande famiglia di Liritv, che con gioia si unisce a questo festeggiamento.

Una storia lunga più di sei decenni, che continua a essere testimonianza autentica di quanto il vero amore sappia resistere, rinnovarsi e illuminare il cammino di chi lo vive e di chi lo osserva con ammirazione.

