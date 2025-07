Buon 19° Compleanno ad Antonio Tanzilli, prezioso operatore di ripresa di Liritv

Oggi, 6 luglio, la redazione di Liritv si unisce in un grande e caloroso abbraccio per festeggiare il 19° compleanno di Antonio Tanzilli, giovane operatore di ripresa che, con passione, dedizione e spirito di squadra, è diventato in poco tempo una colonna portante del nostro team.

Nonostante la giovane età, Antonio ha già dimostrato un livello di professionalità e maturità che lo rendono un esempio per tutti. Sempre presente, sempre pronto, con lo sguardo attento dietro la telecamera e un’incredibile voglia di imparare e migliorarsi, Antonio rappresenta perfettamente lo spirito di Liritv: impegno, competenza e cuore.

A lui va non solo la nostra stima professionale, ma anche tutto il nostro affetto. Lavorare con Antonio significa condividere entusiasmo, affrontare le sfide quotidiane con il sorriso e costruire, giorno dopo giorno, una televisione locale che racconta il territorio con autenticità e passione.

L’editore Augusto D’Ambrogio e tutta la redazione si stringono intorno a lui in questo giorno speciale, augurandogli un compleanno sereno e ricco di soddisfazioni, nella vita come nel lavoro.

Buon compleanno, Antonio!

Il futuro è tuo, e noi siamo felici e orgogliosi di camminare al tuo fianco.

La Redazione di Liritv

A nome dell’Editore Augusto D’Ambrogio

