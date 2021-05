“Bullismo & Cyberbullismo oggi”. L’iniziativa dell’UGL Lazio alla presenza di relatori d’eccezione per sensibilizzare sulla tematica

“Bullismo & Cyberbullismo oggi”, questo il tema al centro dell’iniziativa voluta dell’UGL Lazio in programma domani alle 17.30 in diretta sulla pagina facebook del sindacato. Numerosi gli aspetti su cui esperti del settore relazioneranno: dopo l’apertura del Segretario Regionale UGL Lazio Armando Valiani, il già coordinatore nazionale del Servizio Ispettivo del MIUR Francesco Branca parlerà del quadro di riferimento, analisi, prospettive e le proposte per fermare il fenomeno giovanile. Emanuela Sierri, docente di scuola primaria, esporrà sull’alleanza educativa quale sinergia contro bullismo e cyberbullismo, Gabriella Marano psicologa clinica e forense e criminologa affronterà il tema delle dinamiche del “gruppo bullismo” e l’autolesionismo. Sfida educativa e territorio, sarà invece l’aspetto affidato all’assessore alla pubblica istruzione di Ladispoli Flavio Bitti, mentre Anna Rita Fantacci, responsabile URP del Ministero dell’Istruzione relazionerà sul “patto di corresponsabilità educativa” nell’era digitale. Tra gli interventi ci saranno anche quelli del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza del Lazio Jacopo Marzetti e del Sottosegretario al Ministero dell’Istruzione con delega al bullismo on. Rossano Sasso. Le conclusioni sono affidate al Segretario Confederale UGL Michela Toussan: “L’UGL – sottolinea il segretario regionale Armando Valiani – vuole dare il proprio contributo sensibilizzando famiglie, docenti e addetti ai lavori sul tema del bullismo e cyberbullismo che va attenzionato con molta cura essendo un fenomeno in forte espansione. Siamo in prima linea contro ogni forma di violenza e a favore dell’integrazione e vogliamo coinvolgere in questo la popolazione. Per tale motivo – conclude Valiani – chiediamo a tutti di seguire il convegno sul profilo facebook dell’UGL Lazio”.

COMUNICATO STAMPA

