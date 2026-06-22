Bufera sui Consorzi Industriali: UGL Chiede Garanzie Immediate”

L’UGL Frosinone lancia l’allarme sul futuro occupazionale di 15 lavoratori coinvolti nel processo di unificazione dei consorzi industriali. Il sindacato esprime forte preoccupazione per le indiscrezioni che parlano di possibili licenziamenti e teme che il riassetto organizzativo e il cambio della governance politica possano tradursi in una drastica riduzione dei posti di lavoro. A denunciare la situazione è il segretario provinciale Enzo Valente, che chiede chiarezza immediata da parte della Regione e dei vertici del nuovo ente consortile. “Non possiamo accettare che il percorso di unificazione si trasformi in un costo sociale pagato dai lavoratori e dalle loro famiglie”, sottolinea il sindacalista.

Per questo motivo l’UGL ha richiesto la convocazione urgente di un tavolo di confronto con la nuova governance consortile e i rappresentanti regionali, con l’obiettivo di ottenere garanzie sulla continuità occupazionale e sul mantenimento dei livelli lavorativi.Il sindacato annuncia inoltre una mobilitazione immediata qualora le voci sui licenziamenti dovessero trovare conferma. “Difenderemo con ogni mezzo questi lavoratori – conclude Valente – e denunceremo con forza il danno che verrebbe arrecato a 15 famiglie. Chi pensa di procedere nel silenzio generale troverà una ferma opposizione”. La vicenda apre così un nuovo fronte di tensione sul territorio, mentre cresce l’attesa per le risposte ufficiali da parte delle istituzioni.

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