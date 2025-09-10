BUFALA, COLDIRETTI LAZIO SCRIVE ALLA REGIONE: “URGENTE UN CONFRONTO PER TUTELARE LE AZIENDE”

“Serve un confronto immediato con la Regione Lazio per scongiurare speculazioni e tutelare uno dei settori più strategici del nostro agroalimentare: quello bufalino”. È l’appello lanciato dal presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri, a seguito della lettera inviata all’assessore all’Agricoltura, Giancarlo Righini, “per chiedere un incontro urgente che consenta di definire eventuali azioni a sostegno della filiera del Lazio”.

“La scadenza dei contratti di conferimento del latte di bufala fissata al 31 dicembre – spiega Granieri – rischia di aprire la strada a pratiche speculative e a una destabilizzazione del mercato della mozzarella di bufala. Non possiamo permettere che a pagare siano le nostre aziende, che hanno investito in qualità, innovazione e sostenibilità”.

Il settore bufalino del Lazio rappresenta una ricchezza soprattutto per le province di Latina e Frosinone, con allevamenti all’avanguardia. Un vero e proprio punto di riferimento per la filiera.

Dopo lo stanziamento, da parte della regione, dei sei milioni di euro dello scorso dicembre, destinati al settore bufalino laziale, è arrivato il momento di partire con i progetti.