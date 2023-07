Atina – Un brutto incidente stradale tra i comuni di Atina e Villa Latina. Un uomo a bordo di uno scooter avrebbe perso il controllo del mezzo schiantandosi violentemente a terra. Visto la gravita’ delle ferite riportante dall’uomo un 78enne, i sanitari del 118 intervenuti sul luogo dell’incidente, hanno ritenuto necessario far intervenire una eliambulanza, e far trasportare l’anziano in un nosocomio romano, dove e’ ricoverato in codice rosso. foto archivio

Correlati