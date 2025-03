Bruno Di Folco eletto Presidente del Comitato Regionale FITeT Lazio. Gianluca Quadrini non tarda a congratularsi

Il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, esprime le sue più sincere congratulazioni a Bruno Di Folco per la sua elezione a Presidente del Comitato Regionale della Federazione Italiana Tennis Tavolo (FITeT) Lazio per il quadriennio 2025-2028. L’assemblea elettiva, presso l’Università degli Studi di Roma Foro Italico (IUSM), ha visto confermata la fiducia in Di Folco, che aveva già ricoperto il ruolo di consigliere federale dal 2008 al 2014 e che ha guidato il Consiglio Regionale con successo in passato.

“Ho avuto il piacere di collaborare con Bruno Di Folco quando avevo la squadra di tennis tavolo di serie A ad Arpino. La sua professionalità, competenza e passione per questo sport sono qualità che lo rendono un leader naturale e sono certo che sotto la sua guida il Comitato Regionale FITeT Lazio raggiungerà traguardi ancora più ambiziosi”, ha dichiarato il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone.

Quadrini ha inoltre sottolineato che Di Folco sarà un valido presidente e che tutta la squadra, sotto la sua leadership, sarà in grado di svolgere un lavoro straordinario, contribuendo a far crescere il movimento del tennis tavolo nella regione Lazio.

“Auguro a Bruno Di Folco un proficuo lavoro e a tutta la sua squadra, sicuro che insieme porteranno avanti con impegno e passione il progresso del tennis tavolo in Lazio”