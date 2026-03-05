Broccostella – Tentato furto nella notte alla Tcs Srl: ladri in fuga dopo l’allarme

BROCCOSTELLA – Tentato furto nella notte ai danni della Tcs Srl, azienda operante nel settore dei trasporti e della logistica con sede a Broccostella e riconducibile a imprenditori di Isola del Liri, Sora e di altri centri del comprensorio.

Intorno alle 23.30 quattro persone, con il volto travisato, hanno tentato un colpo audace introducendosi all’interno del piazzale dell’azienda. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero raggiunto la struttura attraversando a piedi le campagne della località Ferrazza, nell’area compresa tra Sora e Broccostella.

Una volta all’interno della proprietà, i ladri si sarebbero diretti verso l’area degli uffici, puntando alcuni mezzi pesanti presenti nel piazzale, tra cui un escavatore e un camion. Proprio in quei momenti sono stati ripresi dal sistema di videosorveglianza dell’azienda.

L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto è intervenuta per prima una pattuglia dell’istituto di vigilanza incaricato della sicurezza della struttura. Poco dopo sono arrivati anche i militari dell’Arma dei Carabinieri, sotto il coordinamento del capitano Cavallo.

Alla vista dei soccorsi i quattro si sono dati alla fuga, dileguandosi nuovamente tra i campi della zona da cui erano arrivati. Il tentativo di furto è quindi fallito e i malviventi non sono riusciti a portare via alcun mezzo.

Sull’episodio sono ora in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine, che stanno analizzando le immagini registrate dalle telecamere per cercare di risalire all’identità dei responsabili.