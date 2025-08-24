Broccostella sotto shock: ritrovati resti umani in zona Schito

Un rinvenimento inquietante scuote la comunità di Broccostella. Nel pomeriggio di oggi, in località Schito, sarebbero stati scoperti resti umani in avanzato stato di decomposizione.

Sul posto sono immediatamente intervenute le forze dell’ordine: Polizia, Scientifica e Carabinieri della Compagnia di Sora, che hanno delimitato l’area e avviato i rilievi necessari. La segnalazione, secondo quanto trapela da fonti investigative, sarebbe giunta nelle scorse ore e ha portato al rapido sopralluogo nella zona periferica del comune.

Al momento non vengono forniti ulteriori dettagli ufficiali. Restano da chiarire l’identità della persona, le circostanze della morte e da quanto tempo i resti si trovassero nell’area. Gli investigatori non escludono alcuna pista, e le prossime ore potrebbero essere decisive per ricostruire l’accaduto.

La notizia ha suscitato grande apprensione tra i residenti, ancora increduli per una scoperta che getta ombre inquietanti su un territorio solitamente tranquillo.

Foto archivio