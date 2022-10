Broccostella, soddisfazione per l’Istituto Comprensivo E. Gorga al concorso artistico letterario “Sorella Terra”

Altra bella soddisfazione per l’Istituto Comprensivo E. Gorga di Broccostella, nell’ambito del concorso artistico letterario “Sorella Terra”, tenutosi nel Convento di S. Francesco a Vicalvi, su patrocinio del Comune di Vicalvi e dell’Università di Cassino in occasione della Settimana dello sviluppo sostenibile 2022. Partendo dall’idea di base della nostra sorella terra vista come unione di aria, fuoco, terra e acqua che generano e garantiscono la vita, gli alunni, coadiuvati dai loro docenti, hanno evidenziato le particolari alchimie che tali elementi generano sul nostro territorio, con un pensiero anche per i nostri avi Sanniti citati in una delle due opere attraverso il loro alfabeto. La scuola ha partecipato con due opere: la prima è un transfer su tavola in cui, sulla stampa di un globo con i quattro elementi, sono state inserite digitalmente delle composizioni poetiche a tema inventate dagli alunni e trascritte in alfabeto sannitico. Il tutto è stato poi trasferito con uno speciale miscuglio di colle, su tavolette di legno. L’opera è stata intitolata: “La pietra racconta la nostra terra e i suoi elementi” ed è stata realizzata con gli alunni della classe 3B.

La seconda è un dipinto a colori acrilici su tela che rappresenta la particolare combinazione dei quattro elementi che dà vita al nostro territorio materializzandosi quasi nella veduta dall’alto del lago di Posta Fibreno. In ciascuna delle tele sono state inserite immagini simboliche, riguardanti la flora, la fauna e anche le opere dell’uomo a dimostrazione di come la particolare alchimia tra elementi naturali e tradizioni, abbia dato vita a un territorio unico. Il titolo scelto per quest’opera, realizzata invece con gli alunni delle classi seconde, è appunto “Alchimie”

In particolare l’opera intitolata “Alchimie” ha ricevuto il primo premio con la motivazione di “aver individuato con originalità il legame tra il paesaggio, la storia del nostro territorio e i quattro elementi che sono la base della vita nonché per scelta della tecnica utilizzata.”

Solo la difesa e la tutela di queste particolari ed esclusive alchimie, insieme alla sinergia e alla cooperazione tra istituzioni, scuola e ricerca, può garantire al nostro territorio un modello di sviluppo sostenibile ed in linea con gli obiettivi dell’ Agenda 2030.

Le nuove generazioni reclamano, desiderano e, nel loro piccolo, cercano di costruire un mondo migliore, noi adulti abbiamo il dovere di dare loro delle risposte e di guidarli nella ricerca e nella elaborazione di nuovi modelli per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente in cui vivono.

Valeria Di Folco – comunicato stampa