Broccostella, si è spento Loreto Leone.

Si è spento il 30 dicembre 2025 presso la sua abitazione in via Colle Petretti n.1, all’età di 85 anni, Loreto Leone, cittadino molto conosciuto e stimato di Broccostella. La notizia della sua scomparsa ha destato profonda commozione tra i familiari, gli amici e quanti lo hanno conosciuto nel corso della sua vita.

A darne il triste annuncio sono i figli, le figlie, le nuore, i generi, la sorella, i cognati, le cognate, i nipoti, i pronipoti e tutti i parenti, che in queste ore stanno ricevendo numerosi messaggi di vicinanza e affetto.

I funerali si terranno giovedì 1 gennaio 2026 alle ore 15:00 presso la Chiesa di San Michele Arcangelo, in località Brocco Alto, a Broccostella. Dopo la celebrazione religiosa seguirà l’accompagnamento al cimitero.

Loreto Leone lascia di sé il ricordo di una vita vissuta con grande dignità, dedizione verso la famiglia.

LiriTV esprime sentite condoglianze alla famiglia Leone, unendosi al dolore dei figli, dei nipoti e di tutti i parenti in questo momento di grande tristezza. Alla famiglia giungano la nostra vicinanza e il nostro cordoglio più sincero.

