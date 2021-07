Broccostella, si e’ riunito il direttivo provinciale di INSIEME

Nei giorni scorsi si è riunito a Broccostella il direttivo provinciale di Insieme Frosinone,il partito di ispirazione cristiana che vuole essere una valida alternativa e costituire un approdo per tutti gli elettori che non si riconoscono nell’attuale scenario politico bipopulistico, per analizzare i risultati del Congresso Nazionale e per costituire la sezione locale del partito .Erano presenti : Francesco Rabotti, Consigliere Nazionale eCoordinatore Regione Lazio, Damiano Piccoli, Coordinatore Provinciale,Annarita Urbani,Consigliere Nazionale e Responsabile provinciale pari opportunità, Ester Tullio, Responsabile provinciale Ambiente e Cultura,Ferdinando Marfella ,Responsabile provinciale Comunicazione, Giuliano Fabi responsabile provinciale Turismo, Bruno Frioni Responsabile provinciale Organizzazione e prossimo candidato al Consiglio Comunale di Alatri.Graditissimo ospite Andrea Alviani prossimo candidato al Consiglio Comunale di Sora. Da parte di tutti i componenti del direttivo è stato ribadito lo spirito di unità e l’impegno per radicare sui territori comunali della provincia, Insieme. Particolare attenzione è stata prestata alla riflessione sullo sviluppo turistico della nostra provincia improntato alle radici religiose ed ai magnifici luoghi di culto che impreziosiscono la nostra terra ed alla difesa dell’ambiente che va coniugato sempre con la difesa della vita e della dignità della persona. E’ stata poi affrontata la vicenda dell’eventuale realizzazione di un aeroporto nel territorio della provincia di Frosinone : in coerenza con i valori di sostenibilità e responsabilità che connotano l’azione politica di Insieme, il direttivo si è pronunciato piuttosto per un deciso ed incisivo potenziamento del trasporto su rotaia ( sia AV che regionale), sia per dare vita ai collegamenti diretti con gli aeroporti di Ciampino, Fiumicino e Napoli,che per favorire il trasbordo frequente e rapido dei pendolari Ciociari con la Capitale.

comunicato stampa