Broccostella “Settimana in……. rosa”

Fervono i preparativi nel nostro istituto, in vista di una settimana intensa e piena di attività trasversali e multidisciplinari: la “Settimana in……. rosa”. In continuità con quanto avvenuto lo scorso anno e in coerenza con il progetto unitario alla base del nostro PTOF dal 4 all’8 marzo prossimi, alunni, docenti, dirigente scolastica, collaboratori e genitori, avranno modo di vivere insieme una settimana interamente dedicata all’Educazione Civica e in particolare, stavolta, alle pari opportunità tra i generi maschile e femminile con uno sguardo alla violenza che ancora troppo spesso viene perpetrata sul genere femminile.

Le notizie che ascoltiamo e leggiamo ogni giorno sui media e sui social, ci descrivono una realtà inquietante: nel nostro paese viene uccisa pressoché una donna al giorno mentre tante altre continuano a subire in silenzio le angherie di uomini incapaci di concepire l’amore se non come possesso e di affrontare un qualsiasi tipo di fallimento. Nel mondo la situazione è ancora più grave: interi paesi in cui alle donne viene negato tutto, perfino un’identità che sono costrette a nascondere sotto uno spesso velo nero.

Questo stato di cose può cambiare soltanto se la scuola, che fa parte della comunità educante insieme alla famiglia, si fa carico di promuovere, diffondere e sviluppare tra le giovani generazioni la cultura delle pari opportunità, il superamento degli stereotipi di genere, la propensione al dialogo e al dibattito.

Punto focale dell’intera settimana sarà proprio un intenso scambio esperienziale non solo tra i vari ordini di scuola ma anche tra scuola e famiglie e tra scuola e istituzioni.

Le referenti di Educazione Civica e delle Pari Opportunità, Ylenia Nutile, Luigia Vitale, Alessandra Petitta e Anna Agata Zeppa, con il supporto tecnico-grafico di Valeria Di Folco e insieme alla Dirigente Scolastica dott.ssa Anita Monti, sono liete di invitare e saranno felici di accogliere genitori ed autorità cittadine.

COMUNICATO STAMPA