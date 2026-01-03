Broccostella, lutto per la scomparsa di Remo Sabatino Benacquista

Broccostella e l’intero comprensorio sono in lutto per la scomparsa di Remo Sabatino Benacquista, venuto a mancare il 3 gennaio 2026, all’età di 67 anni, presso l’Ospedale “F. Spaziani” di Frosinone.

A darne il triste annuncio sono la madre, la moglie, i figli, il genero, le nuore, la sorella, i cognati, i nipoti e tutti i parenti, profondamente colpiti dal dolore della perdita.

I funerali si terranno lunedì 5 gennaio 2026 alle ore 15:00 presso la Chiesa Parrocchiale di Broccostella. Seguirà l’accompagno al cimitero. La camera mortuaria dell’ospedale di Frosinone è aperta dalle 8:30 alle 18:00.

Le esequie sono curate con rispetto e professionalità dalle Onoranze Funebri Polsinelli.

Il cordoglio della redazione di LiriTV.

La redazione di LiriTV si unisce al dolore della famiglia Benacquista, esprimendo la più sincera e sentita vicinanza in questo momento di grande sofferenza.

I familiari ringraziano quanti prenderanno parte alle esequie e si uniranno alla loro preghiera e al loro dolore.

