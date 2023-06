Broccostella, lo spettacolo dei ragazzi dell’Istituto “E. Gorga”

Si è svolto lunedì 5 giugno, presso l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo “E. Gorga” di Broccostella, lo spettacolo-saggio finale teatrale che ha visto coinvolti ventuno ragazzi della scuola secondaria di primo grado. I giovani attori sono stati impegnati nella messinscena di una commedia umoristica e surreale dal titolo un po’ bizzarro: “Era meglio andare all’inferno”. Nella storia, si immagina che due amici di vecchia data, Nicola e Benito, amanti del buon vino, a seguito di un incidente in bicicletta, entrano ufficialmente nell’Aldilà. I due personaggi, all’apparenza uomini bonari e semplici, riescono mettere in crisi un “sistema” ben collaudato nei secoli come quello del Paradiso: organizzeranno uno “sciopero degli angeli” e fonderanno addirittura un movimento politico, improntato all’uguaglianza e alla libertà. Ma la “rivoluzione” che i due hanno ideato, avrà vita breve, non tanto per le proteste inascoltate di San Pietro e San Michele Arcangelo, ma per l’arrivo delle rispettive consorti di Nicola e Benito che li ricondurranno subito alla dura realtà quotidiana. Alla fine della vicenda, si rimane con un dilemma: i personaggi hanno vissuto un sogno, un incubo o… si trovavano nella realtà? Solo la magia del palcoscenico può sciogliere questo nodo.

La commedia, a cui non sono mancati personaggi che parlavano spiccatamente il vernacolo locale e personaggi cari al nostro Istituto e al nostro territorio come E. Gorga, è stata diretta dal regista dell’Associazione “I Commedianti del Cilindro” di Broccostella, Federico Mantova con la collaborazione delle docenti Mirella Petricca e Lorenza Lucarelli.

La rappresentazione teatrale ha offerto, al numeroso pubblico presente, molte risate, ma anche spunti di riflessione. L’ allestimento scenografico è stato curato dalla prof.ssa Valeria Di Folco. Agli attori scesi in campo sono andati gli apprezzamenti della Dirigente Scolastica, prof.ssa Anita Monti, della Presidente del Consiglio d’Istituto, Iside Rufo e del Vice Sindaco di Broccostella, Antonio Conte.

