Broccostella in lutto per la scomparsa di Armando Angrisano

Si è spento sabato 20 dicembre 2025, presso l’ospedale Sant’Andrea di Roma, Armando Angrisano, di 76 anni di Broccostella.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio nella comunità Broccostella, dove Armando Angrisano era molto conosciuto e stimato. A darne il triste annuncio sono la moglie, il figlio, la figlia, il genero, i fratelli, le sorelle, i cognati, le cognate, i nipoti e tutti i parenti.

La data e il luogo delle esequie saranno comunicati con un successivo annuncio.

La redazione di LiriTV esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Angrisano.

