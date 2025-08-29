Broccostella, il cane molecolare Luna trova altri resti umani: il giallo di Schito verso la svolta

Broccostella – Nuovi sviluppi nel mistero di Schito. Dopo il ritrovamento di resti umani nella serata di domenica, ieri il cane molecolare Luna della polizia ha individuato ulteriori ossa nella stessa area, tra cui il cranio e parte del tronco.

Le ricerche, coordinate dall’unità cinofila di Malpensa, vedono impegnati anche la squadra mobile di Frosinone, la polizia scientifica e i volontari della Protezione civile di Broccostella. Un lavoro meticoloso che potrebbe presto fornire risposte a un caso rimasto irrisolto per settimane.

Intanto, al Tribunale di Cassino, il magistrato ha comunicato ai legali della famiglia Delicata il conferimento dell’incarico al medico legale Vincenzo Maria Grassi, che dovrà eseguire l’esame autoptico per chiarire le cause e i tempi del decesso. Parallelamente, la polizia scientifica è già al lavoro sul prelievo del DNA, che sarà comparato con alcuni oggetti personali di Elvio Delicata, l’uomo scomparso lo scorso luglio ad Atina.

Le indagini puntano a stabilire se i resti rinvenuti appartengano effettivamente a Delicata. Le prossime settimane, con i risultati dell’autopsia e delle analisi genetiche, potrebbero rappresentare una svolta decisiva nel giallo di Schito.

