Broccostella, grave schianto nella notte: giovane di Sora elitrasportato al Gemelli

Momenti di grande apprensione nella notte lungo la strada della Vandra, nel territorio di Broccostella, dove si è verificato un grave incidente stradale.

Per cause ancora in corso di accertamento, un giovane residente a Sora ha perso il controllo del proprio ciclomotore Piaggio, finendo violentemente contro un’autovettura parcheggiata lungo la carreggiata. L’impatto è stato particolarmente violento e ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi.

Sul posto sono giunti gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure al ragazzo, stabilizzandolo prima di richiedere l’intervento dell’eliambulanza. Il giovane è stato quindi trasferito d’urgenza al Policlinico Gemelli di Roma, dove è ricoverato in prognosi riservata.I rilievi dell’incidente sono stati affidati ai Carabinieri di Casalvieri, che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto e accertando le cause che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo. L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale e sull’importanza della massima prudenza, soprattutto nelle ore notturne.