Broccostella – Giocavolley, conclusa la seconda settimana di lavoro della Prima Divisione Maschile

Continuano gli allenamenti in preparazione alla Coppa Italia Serie Divisione per la Prima Divisione Maschile del consorzio Pallavolo Broccostella – Giocavolley.

Gli atleti alla corte di coach Colucci, infatti, anche in questa seconda settimana, nel pieno rispetto delle normative anticovid, hanno lavorato per cercare di ritrovare la giusta forma fisica, con un occhio di riguardo in più sull’aspetto tecnico e sulle varie situazioni di gioco, visto l’imminente avvio della kermesse.

Mancano infatti ormai solo poche settimane all’inizio delle gare, e gli atleti della Prima Divisione non vogliono di certo farsi trovare impreparati. Così, sotto la guida dei tecnici Colucci e Vallone, sono già tornati a sudare per questa terza tranche di lavoro.

“Sono felicissima di rivedere i ragazzi in palestra dopo tanto tempo finalmente. – ha detto entusiasta Federica Vallone. Questi mesi di stop non saranno facili da recuperare, ma questa seconda settimana di allenamenti ci ha dato risposte positive, si vede che i ragazzi hanno voglia di tornare a giocare e soprattutto di faticare in palestra. Stiamo lavorando per cercare di recuperare il più possibile quanto fatto prima della sosta, in previsione dell’inizio di questa Coppa Italia che ci aspetta, concentrandoci comunque sulla salvaguardia fisica dei ragazzi. D’altra parte, abbiamo rincominciato anche a dedicare parte dell’allenamento alla tecnica e alle varie situazioni di gioco, perchè i tempi sono stretti. Ci riteniamo fortunati ad avere questo gruppo numeroso che ha risposto alla chiamata di ripartenza in maniera più che positiva, soprattutto perchè molte delle realtà della nostra zona per svariati motivi non sono state altrettanto fortunate. Speriamo che la situazione si rassereni nel minor tempo possibile e possiamo rivederle al più presto sui nostri campi.”

Alle sue parole, fanno eco quelle del palleggiatore Tommaso D’Agostino “Tornare in palestra dopo quasi sei mesi di stop non è semplice, soprattutto fisicamente. In queste due settimane, però, i nostri tecnici hanno cercato di correlare al meglio la parte fisica con quella tecnica, per darci modo di affrontare la competizione nel miglior modo possibile, cercando di ritrovare la giusta forma fisica. E’ stato bello rivedere i compagni e tutto lo staff, perchè è proprio grazie al loro impegno costante ed alla loro dedizione che siamo riusciti a tornare in palestra in maniera serena. Ora non ci resta che stringere i denti e lavorare sodo, per portare a casa i risultati. La voglia c’è, faremo di tutto per fare bene”.

